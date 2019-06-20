Трёхсетовая битва Федерер — Цонга — в видеообзоре второго круга турнира в Галле

Третья ракетка планеты швейцарец Роджер Федерер, посеянный на турнире в Галле (Германия) под первым номером, в напряжённом поединке второго круга обыграл француза Жо-Вильфрида Цонгу со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут.
Соперником Федерера в матче за выход в полуфинал станет седьмой сеяный соревнований — испанец Роберто Баутиста-Агут, обыгравший француза Ришара Гаске — 6:1, 6:4.
Преодолел второй круг соревнований и немец Александр Зверев, посеянный на турнире под вторым номером. За 1 час 16 минут он обыграл 76-ю ракетку мира, американца Стива Джонсона, — 6:3, 7:5. Следующим соперником Зверева станет бельгиец Давид Гоффен, одолевший теннисиста из Молдавии Раду Албота со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
Видеообзор матчей второго круга турнира в Галле можно посмотреть на «Чемпионате».
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