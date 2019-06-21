Барти обыграла В. Уильямс и по-прежнему претендует на звание 1-й ракетки мира

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Бирмингеме (Великобритания) под вторым номером, победила американку Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:3 и вышла в полуфинал соревнований. Спортсменки провели на корте 1 час 27 минут.

В активе Барти 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Уильямс не выполнила ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и сделала 1 брейк.

В 1/2 финала соперницей Барти станет представительница Чехии Барбора Стрыцова.

Эшли может стать первой ракеткой мира по итогам этих соревнований. В настоящий момент рейтинг WTA возглавляет японка Наоми Осака.

В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла Магдалену Рыбарикову из Словакии со счётом 4:6, 6:1, 6:2.