Обидное поражение Медведева — в видеообзоре 1/2 финала турнира в Лондоне

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Лондоне (Великобритания) под четвёртым номером, в полуфинальном поединке уступил французу Жилю Симону со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 3:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 39 минут.
Соперником француза по финальному матчу станет испанец Фелисьяно Лопес (WC). 37-летний теннисист испытал серьёзные трудности в поединке с восьмым сеяным соревнований — канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который вдвое младше Лопеса. Испанец одержал победу со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4, став самым возрастным финалистом в истории турнира в Лондоне.
Посмотреть видеообзор матчей 1/2 финала соревнований в британской столице можно на «Чемпионате».
Финальный поединок турнира в Лондоне состоится завтра. Начало матча — в 15:30 мск.
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