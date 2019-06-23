Касаткина проиграла на старте турнира в Истбурне, две россиянки продолжат борьбу
Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила в первом круге женского турнира в Истбурне (Великобритания) немке Андреа Петкович со счётом 7:5, 4:6, 2:6.
Маргарита Гаспарян смогла сломить сопротивление Катержины Синяковой из Чехии – 6:3, 6:3.
А Екатерина Александрова обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 6:2, 7:6 (7:1).
Завтра, 24 июня, на турнире в Истбурне сыграют ещё две россиянки. Вероника Кудерметова, успешно прошедшая квалификацию, в первом круге встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич, а Евгения Родина — с представительницей Туниса Онс Жабер.
Турнир в Истбурне пройдёт с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Дании Каролина Возняцки.
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