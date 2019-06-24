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Гаспарян проиграла Кар. Плишковой во втором круге соревнований в Истбурне

Гаспарян проиграла Кар. Плишковой во втором круге соревнований в Истбурне
Теннис / WTA 0

Россиянка Маргарита Гаспарян не вышла в третий раунд турнира в Истбурне (Великобритания). 24-летняя теннисистка в матче второго круга уступила представительнице Чехии Каролине Плишковой со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут.

Уроженка Москвы выполнила 2 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт из двух. В активе третьей ракетки мира 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и 4 сделанных брейка.

Следующей соперницей Плишковой станет победительница матча Маркета Вондроушова (Чехия, 13) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Турнир в Истбурне пройдёт с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является датчанка Каролина Возняцки.

Женщины. Истбурн. Первый круг
Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — Елена Остапенко (Латвия) — 4:6, 4:6.

24 июня 2019 года, понедельник. 17:35 МСК
Истбурн (ж). 2-й круг
Матч окончен
Маргарита Гаспарян
61
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
0 : 2
Каролина Плишкова
3
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
3 3  
6 6  
           
24 июня 2019 года, понедельник. 16:15 МСК
Истбурн (ж). 1-й круг
Матч окончен
Михаэла Бузэрнеску
47
Румыния
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
0 : 2
Елена Остапенко
35
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
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