Гаспарян проиграла Кар. Плишковой во втором круге соревнований в Истбурне

Россиянка Маргарита Гаспарян не вышла в третий раунд турнира в Истбурне (Великобритания). 24-летняя теннисистка в матче второго круга уступила представительнице Чехии Каролине Плишковой со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут.
Уроженка Москвы выполнила 2 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт из двух. В активе третьей ракетки мира 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и 4 сделанных брейка.
Следующей соперницей Плишковой станет победительница матча Маркета Вондроушова (Чехия, 13) — Элисе Мертенс (Бельгия).
Турнир в Истбурне пройдёт с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является датчанка Каролина Возняцки.
Женщины. Истбурн. Первый круг
Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — Елена Остапенко (Латвия) — 4:6, 4:6.
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