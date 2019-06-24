Гаспарян проиграла Кар. Плишковой во втором круге соревнований в Истбурне

Россиянка Маргарита Гаспарян не вышла в третий раунд турнира в Истбурне (Великобритания). 24-летняя теннисистка в матче второго круга уступила представительнице Чехии Каролине Плишковой со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут.

Уроженка Москвы выполнила 2 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт из двух. В активе третьей ракетки мира 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и 4 сделанных брейка.

Следующей соперницей Плишковой станет победительница матча Маркета Вондроушова (Чехия, 13) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Турнир в Истбурне пройдёт с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является датчанка Каролина Возняцки.

Женщины. Истбурн. Первый круг

Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — Елена Остапенко (Латвия) — 4:6, 4:6.