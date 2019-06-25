Александрова не пустила Бенчич в третий круг турнира в Истбурне

Российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира в Истбурне (Великобритания) нанесла поражение швейцарке Белинде Бенчич, посеянной под десятым номером, со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут.
24-летняя уроженка Челябинска выполнила 9 эйсов, 8 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. В активе Бенчич 2 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 3 сделанных брейка.
За выход в четвертьфинал Александрова поборется с латвийкой Еленой Остапенко.
Женщины. Истбурн. Второй круг
Андреа Петкович (Германия) — Каролина Возняцки (Дания, 11) — 4:6, 4:6
Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Симона Халеп (Румыния, 6) — 2:6, 0:6
Анжелика Кербер (Германия, 4) — Саманта Стосур (Австралия, Q) — 6:4, 6:4
Арина Соболенко (Беларусь, 8) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:2, 6:3
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