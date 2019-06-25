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Александрова не пустила Бенчич в третий круг турнира в Истбурне

Александрова не пустила Бенчич в третий круг турнира в Истбурне
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира в Истбурне (Великобритания) нанесла поражение швейцарке Белинде Бенчич, посеянной под десятым номером, со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут.

24-летняя уроженка Челябинска выполнила 9 эйсов, 8 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. В активе Бенчич 2 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 3 сделанных брейка.

За выход в четвертьфинал Александрова поборется с латвийкой Еленой Остапенко.

Женщины. Истбурн. Второй круг
Андреа Петкович (Германия) — Каролина Возняцки (Дания, 11) — 4:6, 4:6
Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Симона Халеп (Румыния, 6) — 2:6, 0:6
Анжелика Кербер (Германия, 4) — Саманта Стосур (Австралия, Q) — 6:4, 6:4
Арина Соболенко (Беларусь, 8) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:2, 6:3

25 июня 2019 года, вторник. 20:05 МСК
Истбурн (ж). 2-й круг
Матч окончен
Екатерина Александрова
52
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
2 : 1
Белинда Бенчич
13
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
1 2 3
           
6 6 6
7 2 3
           
25 июня 2019 года, вторник. 21:35 МСК
Истбурн (ж). 2-й круг
Матч окончен
Андреа Петкович
70
Германия
Андреа Петкович
А. Петкович
0 : 2
Каролина Возняцки
14
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
25 июня 2019 года, вторник. 20:00 МСК
Истбурн (ж). 2-й круг
Матч окончен
Се Шувэй
29
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
С. Шувэй
0 : 2
Симона Халеп
7
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
1 2 3
           
2 0  
6 6  
           
25 июня 2019 года, вторник. 18:25 МСК
Истбурн (ж). 2-й круг
Матч окончен
Анжелика Кербер
5
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
2 : 0
Саманта Стосур
132
Австралия
Саманта Стосур
С. Стосур
1 2 3
           
6 6  
4 4  
           
25 июня 2019 года, вторник. 18:30 МСК
Истбурн (ж). 2-й круг
Матч окончен
Арина Соболенко
10
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2 : 0
Тамара Зиданшек
59
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
1 2 3
           
6 6  
2 3  
           
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