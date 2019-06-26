Россиянка Калинская вышла в финал квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Анна Калинская продолжает борьбу за выход в основную сетку Уимблдона. В полуфинальном матче квалификационного раунда она обыграла представительницу Хорватии Терезу Мрдежа со счётом 6:2, 6:2.
Продолжительность поединка составила 1 час 8 минут. Калинская 2 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету теннисистки из Хорватии ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
В финальном поединке за выход в основную сетку Уимблдона Калинская сыграет с победительницей матча между россиянкой Натальей Вихлянцевой и немкой Антонией Лоттнер.
Действующей чемпионкой Уимблдона является Анжелика Кербер из Германии. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
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