Россиянка Калинская вышла в финал квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Анна Калинская продолжает борьбу за выход в основную сетку Уимблдона. В полуфинальном матче квалификационного раунда она обыграла представительницу Хорватии Терезу Мрдежа со счётом 6:2, 6:2.



Продолжительность поединка составила 1 час 8 минут. Калинская 2 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету теннисистки из Хорватии ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.



В финальном поединке за выход в основную сетку Уимблдона Калинская сыграет с победительницей матча между россиянкой Натальей Вихлянцевой и немкой Антонией Лоттнер.



Действующей чемпионкой Уимблдона является Анжелика Кербер из Германии. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.