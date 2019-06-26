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Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне, где сыграет с Плишковой

Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне, где сыграет с Плишковой
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова преодолела третий круг на турнире в Истбурне (Великобритания). В матче за выход в четвертьфинал она выиграла первый сет у Елены Остапенко из Латвии – 6:3, а при счёте 1:2 во втором сете чемпионка «Ролан Гаррос»—2017 отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

Поединок продолжался 51 минуту. Александрова 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Остапенко ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

За выход в полуфинал турнира в Истбурне россиянка поспорит с третьей ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии, переигравшей бельгийку Элисе Мертенс – 6:1, 6:2.

Истбурн (Великобритания). Женщины. Третий круг

Анжелика Кербер (Германия, 4) — Ребекка Петерсон (Швеция) – 7:6 (7:4), 6:0

Ализе Корне (Франция) — Чжан Шуай (Китай) – 6:2, 6:2.

26 июня 2019 года, среда. 16:55 МСК
Истбурн (ж). 3-й круг
Матч окончен
Елена Остапенко
35
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
0 : 2
Rt
Екатерина Александрова
52
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
1 2 3
           
3 1  
6 2  
           
26 июня 2019 года, среда. 15:40 МСК
Истбурн (ж). 3-й круг
Матч окончен
Элисе Мертенс
21
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
0 : 2
Каролина Плишкова
3
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
1 2  
6 6  
           
26 июня 2019 года, среда. 15:25 МСК
Истбурн (ж). 3-й круг
Матч окончен
Анжелика Кербер
5
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
2 : 0
Ребекка Петерсон
66
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
1 2 3
           
7 7 6  
6 4 0  
           
26 июня 2019 года, среда. 13:45 МСК
Истбурн (ж). 3-й круг
Матч окончен
Чжан Шуай
51
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
0 : 2
Ализе Корне
55
Франция
Ализе Корне
А. Корне
1 2 3
           
2 2  
6 6  
           
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