Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне, где сыграет с Плишковой

Российская теннисистка Екатерина Александрова преодолела третий круг на турнире в Истбурне (Великобритания). В матче за выход в четвертьфинал она выиграла первый сет у Елены Остапенко из Латвии – 6:3, а при счёте 1:2 во втором сете чемпионка «Ролан Гаррос»—2017 отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.
Поединок продолжался 51 минуту. Александрова 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Остапенко ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
За выход в полуфинал турнира в Истбурне россиянка поспорит с третьей ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии, переигравшей бельгийку Элисе Мертенс – 6:1, 6:2.
Истбурн (Великобритания). Женщины. Третий круг
Анжелика Кербер (Германия, 4) — Ребекка Петерсон (Швеция) – 7:6 (7:4), 6:0
Ализе Корне (Франция) — Чжан Шуай (Китай) – 6:2, 6:2.
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