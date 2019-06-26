Чайка приземлилась на корт и прервала матч Симоны Халеп на турнире в Истбурне

Поединок третьего круга турнира в Истбурне (Великобритания) между шестой сеяной соревнований Симоной Халеп из Румынии и словенкой Полоной Херцог пришлось прервать на некоторое время из-за непредвиденных обстоятельств. Причиной остановки поединка стала чайка, приземлившаяся на корт.



Во время третьего сета птица опустилась на край площадки и подошла к болельщикам, а затем вновь вернулась на корт. Полоне Херцог, готовившейся выполнять подачу, пришлось дожидаться, пока чайка покинет стадион. Произошло это довольно быстро. Чайка взлетела и под аплодисменты болельщиков покинула пределы арены. Лишь после этого поединок удалось продолжить.

Видео этого курьёзного эпизода можно посмотреть в «твиттере» WTA.