Соболенко одолела Возняцки в трёхсетовом поединке 3-го круга турнира в Истбурне

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко, посеянная на турнире в Истбурне (Великобритания) под восьмым номером, в напряжённом матче третьего круга переиграла экс первую ракетку мира Каролину Возняцки из Дании (11) со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:5).



Продолжительность поединка составила 2 часа 23 минуты. Соболенко 3 раза подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Возняцки 5 эйсов, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.



За выход в полуфинал турнира в Истбурне Соболенко поспорит с третьей сеяной соревнований, голландкой Кики Бертенс, которая обыграла немку Анну-Лену Фридзам со счётом 6:3, 6:3.



Истбурн, Великобритания. Женщины. Третий круг



Полона Херцог (Словения, Q) — Симона Халеп (Румыния, 6) — 1:6, 6:4, 3:6.