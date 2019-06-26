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Соболенко одолела Возняцки в трёхсетовом поединке 3-го круга турнира в Истбурне

Соболенко одолела Возняцки в трёхсетовом поединке 3-го круга турнира в Истбурне
Теннис / WTA 0

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко, посеянная на турнире в Истбурне (Великобритания) под восьмым номером, в напряжённом матче третьего круга переиграла экс первую ракетку мира Каролину Возняцки из Дании (11) со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:5).

Продолжительность поединка составила 2 часа 23 минуты. Соболенко 3 раза подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Возняцки 5 эйсов, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

За выход в полуфинал турнира в Истбурне Соболенко поспорит с третьей сеяной соревнований, голландкой Кики Бертенс, которая обыграла немку Анну-Лену Фридзам со счётом 6:3, 6:3.

Истбурн, Великобритания. Женщины. Третий круг

Полона Херцог (Словения, Q) — Симона Халеп (Румыния, 6) — 1:6, 6:4, 3:6.

26 июня 2019 года, среда. 20:00 МСК
Истбурн (ж). 3-й круг
Матч окончен
Арина Соболенко
10
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2 : 1
Каролина Возняцки
14
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
1 2 3
           
2 6 7 7
6 4 6 5
           
26 июня 2019 года, среда. 18:20 МСК
Истбурн (ж). 3-й круг
Матч окончен
Анна-Лена Фридзам
356
Германия
Анна-Лена Фридзам
А. Фридзам
0 : 2
Кики Бертенс
4
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
1 2 3
           
3 3  
6 6  
           
26 июня 2019 года, среда. 16:55 МСК
Истбурн (ж). 3-й круг
Матч окончен
Полона Херцог
60
Словения
Полона Херцог
П. Херцог
1 : 2
Симона Халеп
7
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
1 2 3
           
1 6 3
6 4 6
           
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