Соболенко — о камбэке в матче с Возняцкой: сегодня случилось нечто невероятное

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко, посеянная на турнире в Истбурне (Великобритания) под восьмым номером, прокомментировала волевую победу в матче третьего круга с датчанкой Каролиной Возняцкой со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:5).



«Я не ожидала от себя такого уровня тенниса после первого сета. Я не могла играть, а Возняцки действовала очень хорошо. Сегодня случилось нечто невероятное, и я счастлива, что сумела выиграть этот матч, поскольку Каролина — отличная теннисистка. Я проиграла ей здесь в прошлогоднем финале. Для меня очень важна эта победа. Спасибо всем за поддержку.



Не могу объяснить, что произошло в ходе встречи. В первом сете у меня совершенно не шла подача. Я проиграла несколько геймов, после чего постаралась сосредоточиться на розыгрышах и ни на что не отвлекаться. Это и помогло мне вернуться в игру. Я очень рада, что могу показывать такой уровень за неделю до старта Уимблдона», — сказала Соболенко в интервью WTA.