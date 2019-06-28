Бертенс рассказала, как ей удалось обыграть Соболенко в Истбурне

Голландка Кики Бертенс прокомментировала победу в матче с Ариной Соболенко из Беларуси в четвертьфинале турнира в Истбурне со счётом 6:4, 3:6, 6:4.
«Я ещё ни разу не проигрывала Соболенко. Мне нравится, когда соперница играет мощно, в таком случае я могу чаще использовать резаные удары. Мне не нужно прикладывать слишком много сил при выполнении ударов. Думаю, в этом матче я нашла баланс между резаными ударами и агрессивной игрой.
Играть с Ариной всегда непросто, но в первом сете я действовала отлично. Это был мой лучший матч на траве. Во втором сете уровень моей игры немного упал, а в третьем я вновь заиграла лучше. Конечно, мне повезло сделать брейк. Арина допускала ошибки. Но в целом это была отличная битва", — цитирует Бертенс официальный сайт тура.
В полуфинале Кики сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.
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