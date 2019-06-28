Эдмунд: моего уровня игры достаточно для победы на Уимблдоне

Британский теннисист Кайл Эдмунд считает, что может стать победителем Уимблдона.
«Могу ли я выйти в финал Уимблдона и победить там? Да, определённо. Я верю в это. Я знаю, что мой уровень игры соответствует такой цели.
Чтобы добиваться таких вещей, нужно по-настоящему верить в это. В последние годы мне удаётся это значительно лучше — я уверен в себе и готов к новым свершениям», — цитирует Эдмунда Tennis 365.
В настоящее время 24-летний теннисист является первой ракеткой Великобритании — в рейтинге АТР он располагается на 31-й строчке. Лучшим результатом Кайла на Уимблдоне стал выход в третий раунд в 2018 году.
Напомним, сегодня, 28 июня, состоялась жеребьёвка основной сетки Уимблдона-2019. Первым соперником Эдмунда на домашнем турнире станет испанец Хауме Мунар.
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