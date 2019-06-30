Беккер вспомнил, как 20 лет назад завершил карьеру

Экс-первая ракетка мира немец Борис Беккер напомнил о годовщине завершения карьеры в профессиональном Туре.

«В этот день 20 лет назад я завершил карьеру игрока на Уимблдоне», — написал Беккер в «твиттере».

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» провёл последний матч 20 лет назад. В четвёртом круге Уимблдона-1999 он проиграл Патрику Рафтеру 3:6, 2:6, 3:6.



Нынешний розыгрыш Уимблдона пройдёт с 1 по 14 июля. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований Джокович выиграл у представителя ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).

Первый номер посева получил действующий чемпион соревнований, первая ракетка мира Джокович, вторым, невзирая на рейтинг, стал швейцарец Роджер Федерер. Испанец Рафаэль Надаль стал третьим номером посева.