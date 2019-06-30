Беккер вспомнил, как 20 лет назад завершил карьеру

Экс-первая ракетка мира немец Борис Беккер напомнил о годовщине завершения карьеры в профессиональном Туре.
«В этот день 20 лет назад я завершил карьеру игрока на Уимблдоне», — написал Беккер в «твиттере».
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» провёл последний матч 20 лет назад. В четвёртом круге Уимблдона-1999 он проиграл Патрику Рафтеру 3:6, 2:6, 3:6.
Нынешний розыгрыш Уимблдона пройдёт с 1 по 14 июля. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований Джокович выиграл у представителя ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).
Первый номер посева получил действующий чемпион соревнований, первая ракетка мира Джокович, вторым, невзирая на рейтинг, стал швейцарец Роджер Федерер. Испанец Рафаэль Надаль стал третьим номером посева.
- 30 июня 2019
-
23:09
-
21:48
-
20:46
-
19:30
-
16:55
-
15:32
-
14:06
-
13:29
-
10:48
-
09:48
-
09:35
-
09:13
-
00:52
- 29 июня 2019
-
23:46
-
23:05
-
22:47
-
22:07
-
21:41
-
21:33
-
21:06
-
20:53
-
20:30
-
20:19
-
19:42
-
18:52
-
18:31
-
18:19
-
17:53
-
17:26
-
16:45
-
15:57
-
13:53
-
12:24
-
11:10
-
10:35