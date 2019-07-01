Соболенко в двух сетах проиграла Рыбариковой в первом круге Уимблдона

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Уимблдоне под 10-м номером, не смогла выйти во второй круг, проиграв представительнице Словакии Магдалене Рыбариковой со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.
Соболенко ни разу не подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в третий круг соревнований Рыбарикова поспорит с победительницей матча Винус Уильямс (США) — Кори Гауфф (США, Q).
Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
Уимблдон. Женщины. Первый круг
Петра Мартич (Хорватия, 24) — Дженнифер Брэйди (США) — 3:6, 6:3, 6:4.
Виктория Голубич (Швейцария) — Ига Свёнтек (Польша) — 6:2, 7:6 (7:3).
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