Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Соболенко в двух сетах проиграла Рыбариковой в первом круге Уимблдона

Соболенко в двух сетах проиграла Рыбариковой в первом круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Уимблдоне под 10-м номером, не смогла выйти во второй круг, проиграв представительнице Словакии Магдалене Рыбариковой со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Соболенко ни разу не подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг соревнований Рыбарикова поспорит с победительницей матча Винус Уильямс (США) — Кори Гауфф (США, Q).

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

Уимблдон. Женщины. Первый круг
Петра Мартич (Хорватия, 24) — Дженнифер Брэйди (США) — 3:6, 6:3, 6:4.
Виктория Голубич (Швейцария) — Ига Свёнтек (Польша) — 6:2, 7:6 (7:3).

01 июля 2019 года, понедельник. 15:30 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Магдалена Рыбарикова
139
Словакия
Магдалена Рыбарикова
М. Рыбарикова
2 : 0
Арина Соболенко
11
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
1 2 3
           
6 6  
2 4  
           
01 июля 2019 года, понедельник. 14:30 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Петра Мартич
24
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
2 : 1
Дженнифер Брэйди
67
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
1 2 3
           
3 6 6
6 3 4
           
01 июля 2019 года, понедельник. 15:05 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Ига Свёнтек
64
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
0 : 2
Виктория Голубич
81
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
1 2 3
           
2 6 3  
6 7 7  
           
10 причин следить за Уимблдоном
Вторая крыша, возвращение Шараповой и Маррея, фавориты Джокович, Федерер и Надаль, а также попытка молодых их подвинуть.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент