Федерер проиграл 1-й сет 86-й ракетке мира, но смог победить на старте Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер преодолел первый круг Уимблдона. На старте соревнований 37-летний спортсмен в четырёх сетах обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 3:6, 6:1, 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 50 минут.
Третья ракетка мира выполнил 8 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. В активе Харриса 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 сделанный брейк.
За выход в третий круг Федерер поспорит с британцем Джеем Кларком, который на старте соревнований взял верх над американцем Ноа Рубином.
Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», проходящий на траве. Соревнования завершатся 14 июля. Их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.
02 июля 2019 года, вторник. 16:45 МСК
Уимблдон (м). 1-й круг
Матч окончен
86
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
1 : 3
3
Роджер Федерер
Р. Федерер
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