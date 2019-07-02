Федерер проиграл 1-й сет 86-й ракетке мира, но смог победить на старте Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер преодолел первый круг Уимблдона. На старте соревнований 37-летний спортсмен в четырёх сетах обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 3:6, 6:1, 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 50 минут.

Третья ракетка мира выполнил 8 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. В активе Харриса 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 сделанный брейк.

За выход в третий круг Федерер поспорит с британцем Джеем Кларком, который на старте соревнований взял верх над американцем Ноа Рубином.

Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», проходящий на траве. Соревнования завершатся 14 июля. Их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.