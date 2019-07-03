Свитолина: рейтинг Гаспарян должен быть выше

Украинская теннисистка Элина Свитолина, вышедшая в третий круг Уимблдона после снятия россиянки Маргариты Гаспарян, рассказала, как проходила встреча.

«Честно говоря, я была немного шокирована. Это всегда неприятно, когда кто-то получает травму. Это расстраивает. Всё случилось неудачно для неё. Я дала ей воды, потому что знаю, что при судорогах нужно много пить. Никто не сделал этого до меня, старалась как-то ей помочь, сложно быстро сориентироваться.



В ходе встречи я боролась, была с головой в матче. Она играла в отличный теннис. Я знаю, что она может показывать хорошую игру. Мне оставалось только искать и использовать любые возможности. Она очень сильно играла сегодня. Она отличная теннисистка. Знаю, что она долго боролась с травмами, и думаю, что её рейтинг должен быть выше. Матч сегодня был очень трудным», — передаёт слова Свитолиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Гаспарян занимает 62-е место в рейтинге WTA.