Свитолина: рейтинг Гаспарян должен быть выше

Украинская теннисистка Элина Свитолина, вышедшая в третий круг Уимблдона после снятия россиянки Маргариты Гаспарян, рассказала, как проходила встреча.
«Честно говоря, я была немного шокирована. Это всегда неприятно, когда кто-то получает травму. Это расстраивает. Всё случилось неудачно для неё. Я дала ей воды, потому что знаю, что при судорогах нужно много пить. Никто не сделал этого до меня, старалась как-то ей помочь, сложно быстро сориентироваться.
В ходе встречи я боролась, была с головой в матче. Она играла в отличный теннис. Я знаю, что она может показывать хорошую игру. Мне оставалось только искать и использовать любые возможности. Она очень сильно играла сегодня. Она отличная теннисистка. Знаю, что она долго боролась с травмами, и думаю, что её рейтинг должен быть выше. Матч сегодня был очень трудным», — передаёт слова Свитолиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
Гаспарян занимает 62-е место в рейтинге WTA.
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