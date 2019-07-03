Хачанов вышел в третий круг Уимблдона, несмотря на 18 эйсов Лопеса
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Уимблдона. В матче второго раунда соревнований 10-й сеяный Хачанов в четырёх сетах обыграл испанца Фелисьяно Лопеса, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 4:6, 6:4, 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. Хачанов 10 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Лопес подал 18 эйсов, 8 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Хачанов – Лопес на Уимблдоне.
За выход в четвёртый раунд Уимблдона Хачанов сыграет с соперником из Испании Роберто Баутиста-Агутом (23), вышедшим в третий круг на отказе бельгийца Стива Дарси – 6:3, 6:2, 4:2, отказ.
03 июля 2019 года, среда. 16:45 МСК
Уимблдон (м). 2-й круг
Матч окончен
9
Карен Хачанов
К. Хачанов
3 : 1
54
Фелисьяно Лопес
Ф. Лопес
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