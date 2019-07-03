Хачанов вышел в третий круг Уимблдона, несмотря на 18 эйсов Лопеса

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Уимблдона. В матче второго раунда соревнований 10-й сеяный Хачанов в четырёх сетах обыграл испанца Фелисьяно Лопеса, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 4:6, 6:4, 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. Хачанов 10 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Лопес подал 18 эйсов, 8 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Хачанов – Лопес на Уимблдоне.

За выход в четвёртый раунд Уимблдона Хачанов сыграет с соперником из Испании Роберто Баутиста-Агутом (23), вышедшим в третий круг на отказе бельгийца Стива Дарси – 6:3, 6:2, 4:2, отказ.