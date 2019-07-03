Защищающий титул Джокович вышел в третий круг Уимблдона
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона. В матче второго раунда соревнований Джокович, защищающий титул на травяном турнире «Большого шлема», нанёс поражение американцу Денису Кудле со счётом 6:3, 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 33 минуты. Джокович 13 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. Кудла сделал 3 эйса, четырежды ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.
За выход в 1/8 финала Уимблдона Джокович сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.
Из других матчей второго круга отметим победу Кевина Андерсона из ЮАР над сербом Янко Типсаревичем – 6:4, 6:7 (5:7), 6:1, 6:4. Следующим соперником четвёртой ракетки турнира станет аргентинец Гидо Пелья (26).
03 июля 2019 года, среда. 20:30 МСК
Уимблдон (м). 2-й круг
Матч окончен
1
Новак Джокович
Н. Джокович
3 : 0
111
Денис Кудла
Д. Кудла
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