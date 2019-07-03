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Потапова не сумела выйти в третий круг Уимблдона, уступив Мартич

Потапова не сумела выйти в третий круг Уимблдона, уступив Мартич
Теннис / Уимблдон 2019 0

Российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела выйти в третий круг Уимблдонского турнира. В матче второго круга соревнований 18-летняя Потапова потерпела поражение от 24-й ракетки турнира, хорватки Петры Мартич, со счётом 6:3, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. Потапова дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 17. Мартич подала 1 эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

За выход в четвёртый круг Уимблдона Мартич сыграет с победительницей матча между американкой Даниэль Коллинз и 12-й ракеткой турнира — Анастасией Севастовой из Латвии.

Действующей победительницей Уимблдона является немецкая теннисистка Анжелика Кербер.

03 июля 2019 года, среда. 20:10 МСК
Уимблдон (ж). 2-й круг
Матч окончен
Петра Мартич
24
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
2 : 1
Анастасия Потапова
71
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
1 2 3
           
3 6 6
6 3 4
           
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