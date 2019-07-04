Джокович: доминирование «Большой тройки» закончится. Лет через 25

Сербский Новак Джокович оценил стремление молодых игроков прервать доминирование в мужском теннисе «Большой тройки», в которую помимо него входят швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.
«Зверев в этом году играет не так хорошо, как Доминик Тим и Стефанос Циципас. Но это всё равно топ-игроки. Они несут на себе этот груз, который означает повышенное давление, ожидание и внимание. Я помню, как сам проходил через это, когда выиграл свой первый турнир „Большого шлема“ в 2008-м. Несколько лет я был 3-4-м в рейтинге. Это было великолепно, но я никак не мог сделать следующий шаг на „Шлемах“ и выиграть их. Я знаю это чувство.
Я понимаю, что люди хотят видеть нового победителя турниров «Большого шлема». Они не хотят, чтобы мы втроём продолжали доминировать в борьбе за эти титулы. Рано или поздно наше доминирование закончится. Лет через 25. Тогда мы все будем счастливы", — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
В третьем круге Уимблдона Новак сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.
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