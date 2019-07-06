Поражения Хачанова и Андерсона, победа Джоковича — в обзоре Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Уимблдоне под 10-м номером, не сумел пробиться в четвёртый круг, проиграв представителю Испании Роберто Баутиста-Агуту (23) со счётом 3:6, 6:7 (3:7), 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон не сумел преодолеть барьер третьего раунда, потерпев поражение от аргентинца Гидо Пельи — 4:6, 3:6, 6:7 (4:7). Серб Новак Джокович в четырёх сетах нанёс поражение 22-летнему поляку Хуберту Хуркачу со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:1, 6:4. Канадец Милош Раонич оказался сильнее американца Райлли Опелки со счётом 7:6 (7:1), 6:2, 6:1.

Видеообзор матчей третьего круга доступен на «Чемпионате».

Действующим победителем травяного турнира «Большого шлема» является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он победил южноафриканца Кевина Андерсона.

Нынешний розыгрыш Уимблдона завершится 14 июля.