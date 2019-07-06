Энди Маррей рассказал, чем его восхищает Серена Уильямс

Британский теннисист Энди Маррей рассказал, чем его больше всего впечатляет партнёрша на Уимблдоне в миксте — американка Серена Уильямс. Маррей и Уильямс впервые играют вместе.
«Самое впечатляющее для меня — это её подача, после которой мы получали очки. В миксте это значительно облегчало мою игру у сетки.
Но также, конечно, поражает постоянство успешной игры Серены на протяжении долгого времени. Например, сегодня с утра она играла в одиночном разряде, а вечером — со мной в миксте. И при этом стремится победить, быть конкурентоспособной. Это восхитительно!
Думаю, болельщики не всегда понимают, как трудно добиваться таких высот, которых удалось достичь Серене и Роджеру, на протяжении долгого времени. Это уже немного как само собой разумеющееся. Но на самом деле это впечатляет. Иногда похоже, что им всё легко даётся, но это не так, я знаю. Трудно долго оставаться на вершине спорта как физически, так и морально. Меня, как профессионального спортсмена, впечатляет даже смотреть на то, что они делают.
Думаю, теннис благодарен им за всё, что они сделали, за всех фанатов, которых они привели в спорт», — передаёт слова Маррея корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
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