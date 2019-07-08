Федерер одержал разгромную победу и сыграет в четвертьфинале Уимблдона
В четвёртом круге Уимблдона швейцарец Роджер Федерер, посеянный под вторым номером, не испытал трудностей в матче с итальянцем Маттео Берреттини, выиграв в трёх сетах со счётом 6:1, 6:2, 6:2. Поединок продолжался 1 час 15 минут.
37-летний уроженец Базеля выполнил 5 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из семи. В активе Берреттини 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и ни одного сделанного брейка. Ранее теннисисты не встречались.
За выход в полуфинал Федерер поборется либо с японцем Кеем Нисикори (8), либо с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.
В 2018 году чемпионом травяного турнира «Большого шлема» стал серб Новак Джокович. В финале он обыграл южноафриканца Кевина Андерсона.
- 8 июля 2019
-
21:21
-
21:01
-
20:19
-
20:00
-
19:48
-
18:58
-
18:33
-
18:11
-
17:52
-
17:00
-
16:19
-
15:20
-
15:08
-
15:01
-
14:55
-
14:40
-
13:54
-
13:37
-
12:38
-
11:24
-
10:35
-
10:02
-
09:18
-
00:50
- 7 июля 2019
-
22:31
-
21:31
-
20:07
-
18:25
-
16:02
-
14:48
-
12:29
-
10:52
-
05:45
-
02:30
-
00:59
Партнерский контент