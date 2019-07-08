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Федерер одержал разгромную победу и сыграет в четвертьфинале Уимблдона

Федерер одержал разгромную победу и сыграет в четвертьфинале Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

В четвёртом круге Уимблдона швейцарец Роджер Федерер, посеянный под вторым номером, не испытал трудностей в матче с итальянцем Маттео Берреттини, выиграв в трёх сетах со счётом 6:1, 6:2, 6:2. Поединок продолжался 1 час 15 минут.

37-летний уроженец Базеля выполнил 5 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из семи. В активе Берреттини 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и ни одного сделанного брейка. Ранее теннисисты не встречались.

За выход в полуфинал Федерер поборется либо с японцем Кеем Нисикори (8), либо с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.

В 2018 году чемпионом травяного турнира «Большого шлема» стал серб Новак Джокович. В финале он обыграл южноафриканца Кевина Андерсона.

08 июля 2019 года, понедельник. 19:55 МСК
Уимблдон (м). 4-й круг
Матч окончен
Маттео Берреттини
20
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
0 : 3
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
1 2 3 4 5
               
1 2 2    
6 6 6    
               
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