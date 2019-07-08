Федерер одержал разгромную победу и сыграет в четвертьфинале Уимблдона

В четвёртом круге Уимблдона швейцарец Роджер Федерер, посеянный под вторым номером, не испытал трудностей в матче с итальянцем Маттео Берреттини, выиграв в трёх сетах со счётом 6:1, 6:2, 6:2. Поединок продолжался 1 час 15 минут.

37-летний уроженец Базеля выполнил 5 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из семи. В активе Берреттини 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и ни одного сделанного брейка. Ранее теннисисты не встречались.

За выход в полуфинал Федерер поборется либо с японцем Кеем Нисикори (8), либо с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.

В 2018 году чемпионом травяного турнира «Большого шлема» стал серб Новак Джокович. В финале он обыграл южноафриканца Кевина Андерсона.