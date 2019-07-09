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Двукратная чемпионка ТБШ Мугуруса рассталась с тренером Сьюмиком

Двукратная чемпионка ТБШ Мугуруса рассталась с тренером Сьюмиком
Теннис / Уимблдон 2019 0

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса объявила о расставании с тренером Сэмом Сьюмиком. Они сотрудничали с осени 2015 года.

«Несколько слов, чтобы объявить о завершении необычайного путешествия. Два титула на турнирах „Большого шлема“, звание первой ракетки мира. Я более чем благодарна за эти четыре года. Мерси, Сэм», — написала Мугуруса в своём «твиттере».

Французский тренер Сэм Сьюмик ранее работал с россиянкой Верой Звонарёвой, представительницей Беларуси Викторией Азаренко и канадкой Эжени Бушар.

На нынешнем Уимблдоне Мугуруса, посеянная под 26-м номером, не смогла выйти во второй круг, проиграв бразильянке Беатрис Хаддад-Майе со счётом 4:6, 4:6.

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