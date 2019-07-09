Серена Уильямс в золотом платье снялась для обложки популярного журнала
Бывшая первая ракетка мира, 37-летняя американская теннисистка Серена Уильямс снялась в фотосессии для августовского номера журнала Harper's Bazaar.
Фото доступно в «инстаграме» Harper's Bazaar.
«Моя дочь — это причина, по которой я высказываюсь, причина, по которой я вновь взяла в руки ракетку. Любовь наполняет жизнь и дарит новые перспективы для людей. Нельзя всё бросать, когда кто-то ставит препятствие. Надо вставать после падения, отряхнуть пыль и спросить: „Это лучшее, что у вас есть?“ — в частности, написала Уильямс в своём эссе для журнала.
Серена Уильямс является 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема». В четвертьфинале Уимблдона-2019 её соперницей является соотечественница Элисон Риске.
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