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Маррей: происходящее в современном теннисе — настоящий позор

Маррей: происходящее в современном теннисе — настоящий позор
Теннис / Уимблдон 2019 0

Экс первая ракетка мира в одиночном разряде британец Энди Маррей после вылета из Уимблдона в миксте в паре с американкой Сереной Уильямс поделился мнением о постоянных скандалах в мужском теннисе.

Конфликты в ATP? Думаю, что вся эта ситуация — настоящий позор. Мне кажется, что в нашем спорте стало слишком много скандалов. Я думаю, всё, что сейчас происходит, не должно продолжаться. Нужно больше позитивных событий, дискуссий о том, как развивать спорт и развиваться самим.

Так много разных людей и организаций борются между собой, вместо того чтобы собраться и попытаться найти решение. Хочется видеть немного больше единства. Только так можно начать двигаться вперёд. Сейчас очень много разногласий, поэтому прогресса нет. Все постоянно не соглашаются друг с другом. Это никогда не приведёт ни к чему хорошему», — передаёт слова Маррея корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

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