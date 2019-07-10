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Надаль: Федерер — лучший игрок на траве в истории тенниса

Надаль: Федерер — лучший игрок на траве в истории тенниса
Теннис / Уимблдон 2019 0

Вторая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от выхода в полуфинал Уимблдона, где его соперником станет третий номер мирового рейтинга швейцарец Роджер Федерер.

«Прекрасное чувство — вновь выйти здесь в полуфинал, иметь возможность играть на таком уровне. Очень рад, что нам обоим удалось попасть в этот раунд. Матчи с Роджером всегда уникальны. Уже предвкушаю нашу встречу, рад очередной возможности сыграть на этой стадии с ним.

Жду чего-то нового от этого матча? Нет, просто рассчитываю хорошо сыграть против, вероятно, лучшего игрока в истории тенниса на этой поверхности. Я знаю, что должен приложить все силы, если хочу рассчитывать на попадание в финал. Оба мы чувствуем себя здесь комфортно. Я демонстрирую хороший теннис», — передаёт слова Надаля корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

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