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Надаль первым квалифицировался на Итоговый чемпионат АТР—2019

Надаль первым квалифицировался на Итоговый чемпионат АТР—2019
Теннис / Уимблдон 2019 0

Испанец Рафаэль Надаль (2) в четвертьфинале Уимблдона переиграл американца Сэма Куэрри со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Благодаря этому успеху Рафаэль стал первым теннисистом, гарантировавшим себе участие в Итоговом чемпионате АТР—2019, который пройдёт в Лондоне с 10 по 18 ноября.

33-летний уроженец Манакора квалифицировался на Итоговый турнир в 15-й раз кряду. Дважды, в 2010 и 2013 годах, ему удавалось дойти до финала, однако Надаль никогда не побеждал на этих соревнованиях. Четырежды испанец завершал сезон в ранге первой ракетки мира

В полуфинале Уимблдона Рафаэль в 40-й раз в карьере сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.

Напомним, действующим чемпионом Итогового чемпионата АТР является немец Александр Зверев.

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Вторая крыша, возвращение Шараповой и Маррея, фавориты Джокович, Федерер и Надаль, а также попытка молодых их подвинуть.
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