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Стрыцова: Серена Уильямс бьёт так мощно, что ей нет смысла двигаться на корте

Стрыцова: Серена Уильямс бьёт так мощно, что ей нет смысла двигаться на корте
Теннис / Уимблдон 2019 0

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова, проигравшая в полуфинале Уимблдона посеянной под 11-м номером американке Серене Уильямс со счётом 1:6, 2:6, подвела итоги поединка.

«Серена играет очень хорошо. Я думаю, это был её лучший матч из всех проведённых здесь. Она потрясающе подавала, играла очень глубоко, поэтому я совершенно не могла действовать так, как хотела. Халеп будет очень тяжело играть с ней в финале. Но у Симоны есть своё оружие. К тому же каждый новый день не похож на предыдущий.

Двигалась ли Серена быстрее? Иногда ей и вовсе не нужно двигаться, потому что она очень сильная, а её удары такие мощные… Мяч после них летит так быстро, что начинаешь радоваться, когда удаётся просто перебить его через сетку. Поэтому порой ей нет смысла много двигаться на корте», — передаёт слова Стрыцовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

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