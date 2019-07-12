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Теннисистка из России сыграет в финале юниорского Уимблдона в парном разряде

Теннисистка из России сыграет в финале юниорского Уимблдона в парном разряде
Теннис / Уимблдон 2019 0

16-летняя россиянка Полина Кудерметова в паре с француженкой Джулией Морле вышла в полуфинал юниорского Уимблдона в парном разряде. В чевертьфинале Кудерметова и Морле обыграли японку Фуну Козаки и венгерку Амариссу Кияру Тоф со счётом 7:6 (11:9), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Кудерметова и Морле дважды подали навылет, допустили 9 двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 14. Козаки и Тоф подали 2 эйса, 4 раза ошиблись на подаче и реализовали все 3 созданные возможности взять подачу соперниц.

За выход в финал юниорского Уимблдона в парном разряде Кудерметова и Морле сыграют с 16-летней россиянкой Оксаной Селехметьевой и Камиллой Бартоне из Латвии. Это означает, что в любом случае в финал выйдет теннисистка из России.

Напомним, что в четвертьфинале одиночного разряда Кудерметова уступила украинке Дарье Снигур – 2:6, 4:6.

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