Гахов и Сизикова выиграли Универсиаду в Неаполе в миксте
Российские теннисисты Иван Гахов и Яна Сизикова стали победителями летней Универсиады в Неаполе в соревнованиях смешанных пар. В финале Гахов и Сизикова нанесли поражение чешскому дуэту Доминик Келловски/Анастасия Зарицка со счётом 2:1.
Также Гахов стал бронзовым призёром Студенческих игр в мужском одиночном разряде. В полуфинале россиянин уступил будущему победителю Цен Чун Син из Тайваня со счётом 0:2.
Летняя Универсиада. Теннис. Неаполь, Италия
Микст
1. Иван Гахов/Яна Сизикова (Россия).
2. Доминик Келловски/Анастасия Зарицка (Чехия).
3. Ву Хао/Е Цуву (Китай) и Ронан Жонкур/Алиса Роббе (Франция).
Мужчины. Одиночный разряд
1. Цен Чун Син (Тайвань).
2. Хумоюн Султанов (Узбекистан).
3. Лукас Пуллан (Франция) и Иван Гахов (Россия).
- 14 июля 2019
-
00:53
-
00:37
- 13 июля 2019
-
23:32
-
22:30
-
22:11
-
21:00
-
20:46
-
18:42
-
18:10
-
17:59
-
17:39
-
17:32
-
17:11
-
14:57
-
13:55
-
12:57
-
12:27
-
11:10
-
09:42
-
00:41
- 12 июля 2019
-
23:48
-
23:35
-
23:12
-
22:54
-
22:31
-
22:16
-
21:45
-
21:38
-
19:43
-
19:24
-
18:48
-
18:28
-
18:05
-
16:47
-
16:10
Партнерский контент