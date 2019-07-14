Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Гахов и Сизикова выиграли Универсиаду в Неаполе в миксте

Гахов и Сизикова выиграли Универсиаду в Неаполе в миксте
Теннис / WTA 0

Российские теннисисты Иван Гахов и Яна Сизикова стали победителями летней Универсиады в Неаполе в соревнованиях смешанных пар. В финале Гахов и Сизикова нанесли поражение чешскому дуэту Доминик Келловски/Анастасия Зарицка со счётом 2:1.

Также Гахов стал бронзовым призёром Студенческих игр в мужском одиночном разряде. В полуфинале россиянин уступил будущему победителю Цен Чун Син из Тайваня со счётом 0:2.

Летняя Универсиада. Теннис. Неаполь, Италия
Микст

1. Иван Гахов/Яна Сизикова (Россия).
2. Доминик Келловски/Анастасия Зарицка (Чехия).
3. Ву Хао/Е Цуву (Китай) и Ронан Жонкур/Алиса Роббе (Франция).

Мужчины. Одиночный разряд

1. Цен Чун Син (Тайвань).
2. Хумоюн Султанов (Узбекистан).
3. Лукас Пуллан (Франция) и Иван Гахов (Россия).

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент