Гахов и Сизикова выиграли Универсиаду в Неаполе в миксте

Российские теннисисты Иван Гахов и Яна Сизикова стали победителями летней Универсиады в Неаполе в соревнованиях смешанных пар. В финале Гахов и Сизикова нанесли поражение чешскому дуэту Доминик Келловски/Анастасия Зарицка со счётом 2:1.

Также Гахов стал бронзовым призёром Студенческих игр в мужском одиночном разряде. В полуфинале россиянин уступил будущему победителю Цен Чун Син из Тайваня со счётом 0:2.



Летняя Универсиада. Теннис. Неаполь, Италия

Микст

1. Иван Гахов/Яна Сизикова (Россия).

2. Доминик Келловски/Анастасия Зарицка (Чехия).

3. Ву Хао/Е Цуву (Китай) и Ронан Жонкур/Алиса Роббе (Франция).

Мужчины. Одиночный разряд

1. Цен Чун Син (Тайвань).

2. Хумоюн Султанов (Узбекистан).

3. Лукас Пуллан (Франция) и Иван Гахов (Россия).