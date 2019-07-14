Кузнецова — о визе в США: может, попросить помощи у Трампа?

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, что никак не может получить американскую визу, чтобы сыграть в серии хардовых турниров перед US Open.
«Друзья, возник вопрос. С февраля жду визу в Америку на серию турниров… На все запросы ответ слышим один и тот же: „Ваше дело на рассмотрении“. Забрать паспорт — не вариант. Кто как долго ждал визу, и как бы это всё ускорить?» — написала Кузнецова на своей странице в «Инстаграме».
«Может, попросить помощи у Дональда Трампа? Я очень хочу попасть на турниры в США", — добавила теннисистка по-английски, привязав ссылку на официальную страницу президента США.
Фото доступно в «инстаграме» Светланы Кузнецовой.
Бывшая вторая ракетка мира, 34-летняя Кузнецова – победительница US Open – 2004 и «Ролан Гаррос» — 2009.
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