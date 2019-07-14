Веснина: очень хочется выступить на Олимпиаде-2020 в паре с Макаровой

Олимпийская чемпионка теннисистка Елена Веснина рассказала, когда намерена вернуться на корт.

На Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Веснина вместе с Екатериной Макаровой выиграли золотые медали в парном турнире.

«Я год не играла, и очень рада, что наконец-то выдалась возможность поучаствовать в таком прекрасном деле, благотворительном турнире, и приурочить это к моему первому выходу на корт серьёзному. Непросто после такого перерыва играть, но очень приятно увидеть всех друзей, девчонок, с кем играли, и почувствовать себя вновь спортсменкой.

В августе начну тренироваться, приводить себя в форму. Надо периодически брать ракетку в руки, большой перерыв получился. Ребёнок отнимает много времени, и, честно говоря, мне хотелось насладиться материнством в полной мере. И теннис отошёл даже не на второй план. В августе начальный этап, а ближе к ноябрю-декабрю хотела бы более сильные нагрузки делать.

Конечно, хотелось бы выступить в Токио с Катей, если получится. Потому что у неё сейчас у самой травмы. Надо уже думать об этом, но всё зависит от нашего здоровья и состояния, а так в планах и мыслях это есть", — цитирует Веснину «Р-Спорт».