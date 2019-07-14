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Стрыцова и Се Шувэй выиграли Уимблдон в парном разряде

Стрыцова и Се Шувэй выиграли Уимблдон в парном разряде
Теннис / Уимблдон 2019 0

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова и Се Шувэй из Китайского Тайбэя стали победительницами Уимблдона в женском парном разряде. В финальном матче третьи сеяные Стрыцова и Се Шувэй нанесли поражение четвёртой паре турнира канадке Габриэле Дабровски и китаянке Сюй Ифань, со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Стрыцова и Се Шувэй дважды подали навылет, избежали двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 6. Дабровски и Сюй Ифань не подали ни одного эйса, 1 раз ошиблись на подаче и реализовали 1 брейк.

Стрыцова впервые выиграла турнир «Большого шлема» в парном разряде. Ранее её лучшим результатом на Уимблдоне был выход в четвертьфинал в 2013 году. Се Шувэй впервые выиграла Уимблдон в паре с китаянкой Пэн Шуай в 2013 году. В том же составе они одержали победу на «Ролан Гаррос» — 2014.

14 июля 2019 года, воскресенье. 21:45 МСК
Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
Матч окончен
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Барбора Стрыцова
Чехия
Барбора Стрыцова
С. Шувэй Б. Стрыцова
2 : 0
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Сюй Ифань
Китай
Сюй Ифань
Г. Дабровски С. Ифань
1 2 3
           
6 6  
2 4  
           
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