212-я ракетка мира из России проиграла «лаки лузеру» на турнире в Лозанне

18-летняя россиянка Варвара Грачёва, занимающая 212-е место в рейтинге WTA, не сумела выйти во второй круг грунтового турнира категории International в Лозанне. В матче первого круга Грачёва, начавшая соревнования с квалификации потерпела поражение от «лаки лузера», 29-летней китаянки Хань Синьюнь, со счётом 4:6, 6:7 (3:7). Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. Грачёва 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. Хань Синьюнь не подала ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейков.

За выход в четвертьфинал турнира в Лозанне Хань Синьюнь сыграет с победительницей матча первого круга между россиянкой Людмилой Самсоновой и француженкой Полин Пармантье.