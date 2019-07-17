Корне стала соперницей Вихлянцевой в четвертьфинале турнира в Лозанне

Французская теннисистка Ализе Корне вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории International в Лозанне. В матче второго круга соревнований третья сеяная Корне разгромила итальянку Ясмине Паолини, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 54 минуты. Корне трижды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. Паолини ни разу не подала навылет, дважды ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.
За выход в полуфинал Корне сыграет с россиянкой Натальей Вихлянцевой.
Неожиданный результат был зафиксирован ещё в одном матче второго круга. Вторая сеяная француженка Каролин Гарсия проиграла американке Бернарде Пера со счётом 2:6, 4:6. За выход в полуфинал Пера сыграет с китаянкой Хань Синьюнь (LL), которая в предыдущих матчах последовательно обыграла россиянок Варвару Грачёву (Q) и Людмилу Самсонову.
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