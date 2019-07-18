Доменико Вичини стал самым возрастным победителем матча в истории Кубка Дэвиса
Теннисист сборной Сан-Марино Доменико Вичини стал самым возрастным победителем одиночного матча в истории Кубка Дэвиса, переиграв представителя Косово Генка Шелиту в трёх сетах — 6:3 4:6 6:3. На момент победы Вичини было 47 лет и 318 дней.
Помимо успеха в одиночной встрече Вичини участвовал в парном матче вместе с Марко Де Росси, где им также удалось одержать победу. Сборная Сан-Марино переиграла команду Косово со счётом 2-1.
Вичини дебютировал в Кубке Дэвиса в 1993 году. С тех пор он одержал 61 победу в одиночном и парном разрядах и является рекордсменом по числу проведённых тай-брейков на Кубке Дэвиса — 96. Также он является первым представителем Сан-Марино, вошедшим в рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов.
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