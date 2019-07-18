«Я Барби, а ты Кен». Свитолина и Монфис отдыхают на яхте в Одессе

Седьмая ракетка планеты Элина Свитолина продолжает отдыхать в родной Украине вместе со своим парнем – французским теннисистом Гаэлем Монфисом – после успешно проведённого Уимблдона, где она сумела добраться до полуфинала.
Пара провела некоторое время в Киеве, куда прилетела из Лондона на частном самолёте. Теперь они приехали в Одессу, откуда родом теннисистка. Свитолина и Монфис поселились в отеле на берегу Чёрного моря. Украинка отметила это событие выложенной фотографией. «Под украинским солнцем», — подписала снимок Свитолина в своём «инстаграме».
Затем пара отправилась на прогулку на яхте. Свитолина также выложила пост оттуда. Монфис, отдыхающий вместе с ней, решил прокомментировать фотографию, написав: «Они зовут тебя Мегатроном?» Украинке не очень понравилось такое сравнение, и она предложила других мультипликационных героев. «Я Барби, а ты Кен?» — написала Свитолина в ответ на комментарий Монфиса.
- 18 июля 2019
-
18:37
-
18:11
-
17:48
-
17:23
-
16:07
-
15:33
-
14:41
-
13:54
-
12:17
-
11:27
-
11:02
-
10:17
-
09:01
-
08:57
-
06:43
- 17 июля 2019
-
22:40
-
22:14
-
21:26
-
20:57
-
18:33
-
16:20
-
15:43
-
15:03
-
14:42
-
13:28
-
12:56
-
12:25
-
11:33
-
10:51
-
09:02
-
05:03
-
00:17
- 16 июля 2019
-
21:45
-
20:57
-
17:58