«Я Барби, а ты Кен». Свитолина и Монфис отдыхают на яхте в Одессе

Седьмая ракетка планеты Элина Свитолина продолжает отдыхать в родной Украине вместе со своим парнем – французским теннисистом Гаэлем Монфисом – после успешно проведённого Уимблдона, где она сумела добраться до полуфинала.



Пара провела некоторое время в Киеве, куда прилетела из Лондона на частном самолёте. Теперь они приехали в Одессу, откуда родом теннисистка. Свитолина и Монфис поселились в отеле на берегу Чёрного моря. Украинка отметила это событие выложенной фотографией. «Под украинским солнцем», — подписала снимок Свитолина в своём «инстаграме».

Затем пара отправилась на прогулку на яхте. Свитолина также выложила пост оттуда. Монфис, отдыхающий вместе с ней, решил прокомментировать фотографию, написав: «Они зовут тебя Мегатроном?» Украинке не очень понравилось такое сравнение, и она предложила других мультипликационных героев. «Я Барби, а ты Кен?» — написала Свитолина в ответ на комментарий Монфиса.