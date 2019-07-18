Лапьер: с уходом Джоковича, Надаля и Федерера мужской теннис станет только лучше

Директор турнира Rogers Cup в Монреале (Канада) Юджин Лапьер поделился мыслями о доминировании Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера и рассказал, кто способен их заменить.
«Они выступают невероятно на протяжении более 10 лет. Я помню финал между Джоковичем и Федерером в 2010 году. Новак победил Роджера, отыграв матчбол. Похоже, они становятся всё лучше и лучше с каждым годом.
Зверев, Тим, Циципас, Шаповалов, Оже-Альяссим ещё очень молоды и смотрят на своих кумиров, но я уверен, что они сделают правильные выводы. Им предстоит долгий путь, и очень интересно наблюдать, как они играют. Поэтому я не слишком беспокоюсь о мужском теннисе после ухода лидеров. Всё будет только лучше и лучше. Соперничества продолжатся и будут длиться многие годы. Это обещает быть очень интересным», — приводит слова Лапьера Tennis World USA.
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