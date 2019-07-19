Бублик вышел в полуфинал турнира в Ньюпорте, проиграв первый сет 0:6

Представляющий Казахстан теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал травяного турнира категории АТР 250 в Ньюпорте (США). В четвертьфинале седьмой сеяный Бублик в трёх сетах нанёс поражение игравшему в 1/8 финала Уимблдона-2019 американцу Теннису Сандгрену со счётом 0:6, 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 11 минут. Бублик 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Сандгрен подал 2 эйса, 8 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.

Счёт в личном противостоянии Бублика и Сандгрена в официальных матчах стал 2-0 в пользу представителя Казахстана.

За выход в финал Бублик сыграет с испанцем Марселем Гранольерсом, который в четвертьфинале обыграл немца Мишу Зверева – 6:3, 6:0.