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Бублик вышел в полуфинал турнира в Ньюпорте, проиграв первый сет 0:6

Бублик вышел в полуфинал турнира в Ньюпорте, проиграв первый сет 0:6
Теннис / ATP 0

Представляющий Казахстан теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал травяного турнира категории АТР 250 в Ньюпорте (США). В четвертьфинале седьмой сеяный Бублик в трёх сетах нанёс поражение игравшему в 1/8 финала Уимблдона-2019 американцу Теннису Сандгрену со счётом 0:6, 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 11 минут. Бублик 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Сандгрен подал 2 эйса, 8 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.

Счёт в личном противостоянии Бублика и Сандгрена в официальных матчах стал 2-0 в пользу представителя Казахстана.

За выход в финал Бублик сыграет с испанцем Марселем Гранольерсом, который в четвертьфинале обыграл немца Мишу Зверева – 6:3, 6:0.

19 июля 2019 года, пятница. 20:00 МСК
Ньюпорт. 1/4 финала
Матч окончен
Александр Бублик
83
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
2 : 1
Теннис Сандгрен
72
США
Теннис Сандгрен
Т. Сандгрен
1 2 3
           
0 6 6
6 3 0
           
19 июля 2019 года, пятница. 18:00 МСК
Ньюпорт. 1/4 финала
Матч окончен
Миша Зверев
Германия
Миша Зверев
М. Зверев
0 : 2
Марсель Гранольерс
98
Испания
Марсель Гранольерс
М. Гранольерс
1 2 3
           
3 0  
6 6  
           
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