Томичу могут вернуть часть призовых за Уимблдон

Совет турниров «Большого шлема» принял решение вернуть австралийскому теннисисту Бернарду Томичу 25% призовых за Уимблдон, если игрок выполнит одно условие, сообщает New York Times со ссылкой на главу совета Билла Бэбкока.



Австралийцу необходимо будет сыграть 8 турниров «Большого шлема» без единого нарушения.

Томич был оштрафован на Уимблдоне на всю сумму призовых за безвольное поражение в первом круге от француза Жо-Вильфрида Цонги со счётом 2:6, 1:6, 4:6.



Томич заявил, что теннисистам не нужно выкладываться по ходу всего матча. А необходимо распределять силы. И если, по мнению судьи на вышке, он нарушал правила, то рефери должен был сразу сообщить ему об этом и дать возможность изменить поведение.



«Меня не волнуют эти 25 процентов. Я забочусь о правах теннисистов в будущем», — сказал Томич.

Теннисист сообщил, что и дальше продолжит оспаривать своё наказание. В том случае, если ему удастся вернуть всю сумму призовых, он потратит деньги на благотворительность.