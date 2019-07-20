Томичу могут вернуть часть призовых за Уимблдон

Совет турниров «Большого шлема» принял решение вернуть австралийскому теннисисту Бернарду Томичу 25% призовых за Уимблдон, если игрок выполнит одно условие, сообщает New York Times со ссылкой на главу совета Билла Бэбкока.
Австралийцу необходимо будет сыграть 8 турниров «Большого шлема» без единого нарушения.
Томич был оштрафован на Уимблдоне на всю сумму призовых за безвольное поражение в первом круге от француза Жо-Вильфрида Цонги со счётом 2:6, 1:6, 4:6.
Томич заявил, что теннисистам не нужно выкладываться по ходу всего матча. А необходимо распределять силы. И если, по мнению судьи на вышке, он нарушал правила, то рефери должен был сразу сообщить ему об этом и дать возможность изменить поведение.
«Меня не волнуют эти 25 процентов. Я забочусь о правах теннисистов в будущем», — сказал Томич.
Теннисист сообщил, что и дальше продолжит оспаривать своё наказание. В том случае, если ему удастся вернуть всю сумму призовых, он потратит деньги на благотворительность.
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