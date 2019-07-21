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207-я ракетка мира Балаж сыграет в финале турнира в Умаге

207-я ракетка мира Балаж сыграет в финале турнира в Умаге
Теннис / ATP 0

Венгерский теннисист Аттила Балаж вышел в финал грунтового турнира категории АТР 250 в Умаге (Хорватия). В полуфинале 207-я ракетка мира Балаж, начавший соревнования с квалификации, нанёс поражение третьему сеяному, сербу Ласло Джере, со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Балаж 1 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. Джере подал 2 эйса, избежал ошибок на подаче и реализовал 1 брейк.

За первый титул в карьере Балаж сыграет с сербом Душаном Лайовичем (4), вышедшим в финал на отказе итальянца Сальваторе Карузо.

В 2018 году турнир в Умаге выиграл итальянец Марко Чеккинато, в финале взявший верх над аргентинцем Гидо Пельей со счётом 6:2, 7:6 (7:4). В 2019 году действующий победитель выбыл в первом же круге, проиграв словенцу Аляжу Бедене — 3:6, 2:6.

20 июля 2019 года, суббота. 18:30 МСК
Умаг. 1/2 финала
Матч окончен
Аттила Балаж
Венгрия
Аттила Балаж
А. Балаж
2 : 0
Ласло Джере
32
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
1 2 3
           
6 6  
2 4  
           
20 июля 2019 года, суббота. 21:00 МСК
Умаг. 1/2 финала
Матч окончен
Душан Лайович
36
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
2 : 0
Rt
Сальваторе Карузо
Италия
Сальваторе Карузо
С. Карузо
1 2 3
           
7    
5    
           
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