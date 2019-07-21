207-я ракетка мира Балаж сыграет в финале турнира в Умаге

Венгерский теннисист Аттила Балаж вышел в финал грунтового турнира категории АТР 250 в Умаге (Хорватия). В полуфинале 207-я ракетка мира Балаж, начавший соревнования с квалификации, нанёс поражение третьему сеяному, сербу Ласло Джере, со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Балаж 1 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. Джере подал 2 эйса, избежал ошибок на подаче и реализовал 1 брейк.
За первый титул в карьере Балаж сыграет с сербом Душаном Лайовичем (4), вышедшим в финал на отказе итальянца Сальваторе Карузо.
В 2018 году турнир в Умаге выиграл итальянец Марко Чеккинато, в финале взявший верх над аргентинцем Гидо Пельей со счётом 6:2, 7:6 (7:4). В 2019 году действующий победитель выбыл в первом же круге, проиграв словенцу Аляжу Бедене — 3:6, 2:6.
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