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Победительница Уимблдона Халеп провела чемпионский парад в родном городе

Победительница Уимблдона Халеп провела чемпионский парад в родном городе
Теннис / Уимблдон 2019 0

Румынская теннисистка Симона Халеп провела в родном городе Констанце большой парад в честь победы на Уимблдоне. Спортсменка провезла трофей по главным улицам города на двухэтажном автобусе и выступила перед несколькими тысячами болельщиков на центральной площади.

Фото доступны на странице Симоны Халеп в «Твиттере».

Ранее Халеп представила трофей победительницы Уимблдона — 2019 на Национальном стадионе в Бухаресте. Торжественное мероприятие посетило 25 тысяч человек.

Кроме того, теннисистка стала обладательницей высшей церковной награды Румынского патриархата — ордена Патриаршего креста и высшей государственной награды — ордена Звезды Румынии.

В финале Уимблдона — 2019 уроженка Констанцы разгромила представительницу США Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2. В прошлом году Симона выиграла свой первый турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос».

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