Победительница Уимблдона Халеп провела чемпионский парад в родном городе

Румынская теннисистка Симона Халеп провела в родном городе Констанце большой парад в честь победы на Уимблдоне. Спортсменка провезла трофей по главным улицам города на двухэтажном автобусе и выступила перед несколькими тысячами болельщиков на центральной площади.

Фото доступны на странице Симоны Халеп в «Твиттере».

Ранее Халеп представила трофей победительницы Уимблдона — 2019 на Национальном стадионе в Бухаресте. Торжественное мероприятие посетило 25 тысяч человек.



Кроме того, теннисистка стала обладательницей высшей церковной награды Румынского патриархата — ордена Патриаршего креста и высшей государственной награды — ордена Звезды Румынии.



В финале Уимблдона — 2019 уроженка Констанцы разгромила представительницу США Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2. В прошлом году Симона выиграла свой первый турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос».