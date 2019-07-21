Победительница Уимблдона Халеп провела чемпионский парад в родном городе

Румынская теннисистка Симона Халеп провела в родном городе Констанце большой парад в честь победы на Уимблдоне. Спортсменка провезла трофей по главным улицам города на двухэтажном автобусе и выступила перед несколькими тысячами болельщиков на центральной площади.
Фото доступны на странице Симоны Халеп в «Твиттере».
Ранее Халеп представила трофей победительницы Уимблдона — 2019 на Национальном стадионе в Бухаресте. Торжественное мероприятие посетило 25 тысяч человек.
Кроме того, теннисистка стала обладательницей высшей церковной награды Румынского патриархата — ордена Патриаршего креста и высшей государственной награды — ордена Звезды Румынии.
В финале Уимблдона — 2019 уроженка Констанцы разгромила представительницу США Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2. В прошлом году Симона выиграла свой первый турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос».
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