Джарри завоевал первый в карьере титул АТР, выиграв турнир в Бостаде
Чилийский теннисист Николас Джарри стал победителем грунтового турнира категории АТР 250 в Бостаде (Швеция). В финальном матче пятая ракетка соревнований Джарри нанёс поражение шестому сеяному аргентинцу Хуану-Игнасио Лондеро со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Встреча продолжалась ровно полтора часа. Джарри 10 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и использовал обе возможности взять подачу соперника. Лондеро подал 1 эйс, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.
Джарри сравнял счёт в личном противостоянии с Лондеро в официальных матчах – 1-1.
23-летний Джарри завоевал первый в карьере титул АТР в одиночном разряде. Также в его активе две победы на турнирах в парном разряде.
Призовой фонд турнира в Бостаде составляет €524 340.
- 21 июля 2019
-
21:28
-
20:12
-
19:06
-
18:56
-
13:25
-
11:51
-
09:38
-
00:23
- 20 июля 2019
-
22:39
-
22:23
-
19:15
-
17:30
-
16:26
-
13:47
-
11:10
-
09:40
-
09:16
-
00:50
- 19 июля 2019
-
22:58
-
20:13
-
18:52
-
16:54
-
15:21
-
14:51
-
13:40
-
12:37
-
11:44
-
10:22
-
09:31
- 18 июля 2019
-
23:39
-
22:20
-
21:54
-
21:34
-
20:55
-
20:35
Партнерский контент