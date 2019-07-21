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Джарри завоевал первый в карьере титул АТР, выиграв турнир в Бостаде

Джарри завоевал первый в карьере титул АТР, выиграв турнир в Бостаде
Теннис / ATP 0

Чилийский теннисист Николас Джарри стал победителем грунтового турнира категории АТР 250 в Бостаде (Швеция). В финальном матче пятая ракетка соревнований Джарри нанёс поражение шестому сеяному аргентинцу Хуану-Игнасио Лондеро со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Встреча продолжалась ровно полтора часа. Джарри 10 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и использовал обе возможности взять подачу соперника. Лондеро подал 1 эйс, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

Джарри сравнял счёт в личном противостоянии с Лондеро в официальных матчах – 1-1.

23-летний Джарри завоевал первый в карьере титул АТР в одиночном разряде. Также в его активе две победы на турнирах в парном разряде.

Призовой фонд турнира в Бостаде составляет €524 340.

21 июля 2019 года, воскресенье. 15:00 МСК
Бостад. Финал
Матч окончен
Николас Джарри
64
Чили
Николас Джарри
Н. Джарри
2 : 0
Хуан-Игнасио Лондеро
71
Аргентина
Хуан-Игнасио Лондеро
Х. Лондеро
1 2 3
           
7 9 6  
6 7 4  
           
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