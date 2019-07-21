Джарри завоевал первый в карьере титул АТР, выиграв турнир в Бостаде

Чилийский теннисист Николас Джарри стал победителем грунтового турнира категории АТР 250 в Бостаде (Швеция). В финальном матче пятая ракетка соревнований Джарри нанёс поражение шестому сеяному аргентинцу Хуану-Игнасио Лондеро со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Встреча продолжалась ровно полтора часа. Джарри 10 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и использовал обе возможности взять подачу соперника. Лондеро подал 1 эйс, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

Джарри сравнял счёт в личном противостоянии с Лондеро в официальных матчах – 1-1.

23-летний Джарри завоевал первый в карьере титул АТР в одиночном разряде. Также в его активе две победы на турнирах в парном разряде.

Призовой фонд турнира в Бостаде составляет €524 340.