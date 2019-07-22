Бывший тренер Федерера восхитился игрой Джоковича

Пол Аннакон, бывший тренер швейцарца Роджера Федерера, отметил игру серба Новака Джоковича в финале Уимблдона-2019. Первая ракетка мира одолел экс-подопечного Аннакона со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).
«Именно поэтому Новак является номером один в мире. Он самый эффективный игрок в мире, когда это нужно больше всего. В решающих ситуациях он почти не ошибается. К тому же Джокович великолепно двигается, пробить его почти невозможно.
Чтобы играть так, как Новак, нужно быть креативным, преданным игре и обладать невероятным талантом. Всё это умножается в 10 раз, когда дело доходит до решающего тай-брейка. Когда Джокович ощущает давление, он играет потрясающе", — цитирует Аннакона Tennis World USA.
Аннакон также отметил достижения «Большой тройки», в которую входят Федерер, Джокович и испанец Рафаэль Надаль.
«Я не думал, что когда-нибудь увижу такую стабильность на уровне мэйджоров. Эти ребята бьют все рекорды», — сказал Аннакон.
- 22 июля 2019
-
15:36
-
14:14
-
13:21
-
12:11
-
11:10
-
10:45
-
09:20
-
09:16
-
09:11
-
01:07
- 21 июля 2019
-
23:27
-
23:15
-
21:28
-
20:12
-
19:06
-
18:56
-
13:25
-
11:51
-
09:38
-
00:23
- 20 июля 2019
-
22:39
-
22:23
-
19:15
-
17:30
-
16:26
-
13:47
-
11:10
-
09:40
-
09:16
-
00:50
- 19 июля 2019
-
22:58
-
20:13
-
18:52
-
16:54
-
15:21