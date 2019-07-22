Бывший тренер Федерера восхитился игрой Джоковича

Пол Аннакон, бывший тренер швейцарца Роджера Федерера, отметил игру серба Новака Джоковича в финале Уимблдона-2019. Первая ракетка мира одолел экс-подопечного Аннакона со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).



«Именно поэтому Новак является номером один в мире. Он самый эффективный игрок в мире, когда это нужно больше всего. В решающих ситуациях он почти не ошибается. К тому же Джокович великолепно двигается, пробить его почти невозможно.

Чтобы играть так, как Новак, нужно быть креативным, преданным игре и обладать невероятным талантом. Всё это умножается в 10 раз, когда дело доходит до решающего тай-брейка. Когда Джокович ощущает давление, он играет потрясающе", — цитирует Аннакона Tennis World USA.

Аннакон также отметил достижения «Большой тройки», в которую входят Федерер, Джокович и испанец Рафаэль Надаль.

«Я не думал, что когда-нибудь увижу такую стабильность на уровне мэйджоров. Эти ребята бьют все рекорды», — сказал Аннакон.

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