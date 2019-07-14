«Хотя бы могу стоять». Трагедия великого Федерера в финале Уимблдона

Джокович – самый тяжёлый соперник
Как уже отмечалось, Роджеру Федереру в последние годы тяжело играть с Новаком Джоковичем. Несмотря на небольшой перевес по личным встречам (25-22), серб выиграл 5 из 6 последних поединков, и, если взять чуть больший отрезок, 8 из 10. Кроме того, швейцарцу уже больше пяти лет не удавалось победить в этом противостоянии, если матч длился хотя бы три сета. Понятно, что на Уимблдоне матча короче трёх сетов в принципе быть не могло. А на турнирах «Большого шлема» Федерер в предыдущий раз обыгрывал Джоковича семь лет назад, в полуфинале Уимблдона-2012! С тех пор их пути на мэйджорах пересекались четыре раза, и каждый раз Новак брал верх.
Нужно выделить одну важную деталь. Свой лучший сезон за много лет Роджер провёл в 2017-м, когда у Новака был спад и проблемы со здоровьем, и в том году они не сыграли друг с другом ни разу. В 2018-м Федерер играл слабее, чем за год до этого, и тогда Джокович дважды победил его на «Мастерсах» на харде. При этом в полуфинале Парижа была упорнейшая борьба, и исход матча решила буквально пара очков. А в последние пару месяцев Роджер вновь выглядел свежо, близко к тому, что было в 2017 году. Похоже, пошло ему на пользу и возвращение на грунт, где он не выступал два года подряд. Во всяком случае, на «Ролан Гаррос» швейцарец сыграл весьма достойно.
Джокович в начале этого сезона выиграл рекордный седьмой титул на Australian Open, после чего на некоторое время ушёл в тень. Вернуть форму Новаку удалось только к маю, через 3,5 месяца после триумфа в Мельбурне. Он завоевал титул на «Мастерсе» в Мадриде, дошёл до финала на аналогичном турнире в Риме и до полуфинала на «Ролан Гаррос».
Каждой легенде по рекорду
На Уимблдоне действующим чемпионом был Новак – именно с победы на этом турнире год назад и началось его возвращение на вершину, и важнейший матч он выиграл в полуфинале у Рафаэля Надаля. В этот раз Надаля на полуфинальной стадии остановил рекордсмен Уимблдона по количеству титулов – Федерер является восьмикратным чемпионом турнира. Кстати, есть определённая справедливость в том, что каждому из трёх живых легенд тенниса принадлежит рекорд на одном из «Шлемов». Наиболее впечатляюще выглядит рекорд Надаля (12 побед на «Ролан Гаррос»), но 8 Уимблдонов и 7 Australian Open – тоже весьма значимые цифры. US Open же является «нейтральной территорией», где рекорд в 7 титулов был установлен задолго до Открытой эры и принадлежит трём теннисистам, включая скандально известного Билла Тильдена, которого после завершения карьеры дважды арестовывали за педофилию.
Нельзя забывать и про борьбу внутри «Большой тройки» за рекорд по общему количеству титулов на «Шлемах». Сейчас у Федерера их 20, но Надаль буквально наступает на пятки, завоевав 18 трофеев. Джокович тоже не так далеко – 15 трофеев. С учётом того, что Новак почти на 6 лет младше Роджера, швейцарцу нужно создать себе больший запас. Кстати, о возрасте – швейцарец, которому меньше чем через месяц исполнится 38 лет, шёл на очередной рекорд. В случае победы он становился самым возрастным чемпионом мэйджора в Открытой эре, опережая Кена Роузволла. Австралиец в последний раз выиграл домашний турнир «Большого шлема» в 1972-м, когда ему было 37 лет, 2 месяца и 1 день.
Федерер играл лучше. Но победил Джокович
Джокович считался фаворитом финала, но игра получилась абсолютно равной. Точнее, небольшое преимущество было у Федерера, однако в первой и третьей партиях серб лучше сыграл ключевые очки. В обоих случаях теннисисты добирались до тай-брейка, причём Роджер не позволял сопернику заработать ни единого брейк-пойнта, и оба раза в «теннисной лотерее» Новак оказывался сильнее. Зато Федерер ударно провёл второй и четвёртый сеты, сделав в них суммарно пять брейков. В целом картина игры была ожидаемой – Роджер больше атаковал, выходил к сетке, когда была такая возможность, а Новак старался затянуть его в затяжные перестрелки и вымотать физически.
Но именно физическая подготовка Федерера оказалась в полном порядке. Даже в прежние годы он не всегда выдерживал пятые сеты против Надаля или того же Джоковича, но на этот раз силы Роджера не покинули. Драмы, однако, оказалось более чем достаточно и без этого. Швейцарец отыграл брейк в середине партии, затем ещё раз взял подачу соперника и заработал двойной матчбол, выполнив два эйса подряд, но не смог довести дело до конца. Новак взял четыре очка кряду на приёме и, отыграв ещё два скрытых матчбола при 11:11, добрался до решающего тай-брейка. Кстати, в одиночном разряде Уимблдона этот тай-брейк состоялся впервые – ввели такое правило только перед стартом нынешнего сезона, и до финала ни один матч ни в мужской, ни в женской сетке до счёта 12:12 в решающей партии не доходил. А на тай-брейке Джокович в третий раз за этот воскресный вечер оказался сильнее, выиграв свой пятый Уимблдон и 16-й турнир «Большого шлема».
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Самый длинный финал и чувство дежавю
На US Open ему тоже предстоит защищать титул, и там у Федерера шансов на успех намного меньше – в Нью-Йорке швейцарец не побеждал с 2008 года. Кроме того, именно там Новак два раза подряд выигрывал у Роджера с двойного матчбола – было это на полуфинальной стадии в 2010 и 2011 годах. Так что произошедшее сейчас вызывает определённое чувство дежавю, только на этот раз ставки были выше – с титулом на кону. Как полушутя сказал сам Федерер в интервью на корте, он постарается забыть этот финал – а также отметил, что хотя бы может стоять после этой битвы.
Вспоминать такое ему наверняка будет больно, хотя сам матч получился великолепным. Кстати, теннисисты ещё и установили рекорд по продолжительности финального матча Уимблдона – 5 часов и 2 минуты, превзойдя другой финал с участием Роджера – против Рафаэля Надаля в 2008-м. Та битва длилась 4 часа 48 минут, и тогда швейцарец тоже покинул корт проигравшим. Ощущение дежавю от этого только усиливается. Остаётся надеяться, что все трое ещё задержатся в туре, и мы увидим новые великолепные матчи в исполнении этих игроков. Что ни говори, а все остальные теннисисты по-прежнему уступают «Большой тройке» в уровне игры, даже несмотря на возраст живых легенд.
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