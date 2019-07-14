«Хотя бы могу стоять». Трагедия великого Федерера в финале Уимблдона

Роджер был в шаге от того, чтобы стать самым возрастным чемпионом «Шлема», но в третий раз проиграл Новаку с двойного матчбола.

Джокович – самый тяжёлый соперник

Как уже отмечалось, Роджеру Федереру в последние годы тяжело играть с Новаком Джоковичем. Несмотря на небольшой перевес по личным встречам (25-22), серб выиграл 5 из 6 последних поединков, и, если взять чуть больший отрезок, 8 из 10. Кроме того, швейцарцу уже больше пяти лет не удавалось победить в этом противостоянии, если матч длился хотя бы три сета. Понятно, что на Уимблдоне матча короче трёх сетов в принципе быть не могло. А на турнирах «Большого шлема» Федерер в предыдущий раз обыгрывал Джоковича семь лет назад, в полуфинале Уимблдона-2012! С тех пор их пути на мэйджорах пересекались четыре раза, и каждый раз Новак брал верх.

Федерер зря обыграл Надаля. В финале его ждут мучения Роджер Федерер затратил слишком много сил на победу над Рафаэлем Надалем. На финал с Новаком Джоковичем его теперь может не хватить.

Нужно выделить одну важную деталь. Свой лучший сезон за много лет Роджер провёл в 2017-м, когда у Новака был спад и проблемы со здоровьем, и в том году они не сыграли друг с другом ни разу. В 2018-м Федерер играл слабее, чем за год до этого, и тогда Джокович дважды победил его на «Мастерсах» на харде. При этом в полуфинале Парижа была упорнейшая борьба, и исход матча решила буквально пара очков. А в последние пару месяцев Роджер вновь выглядел свежо, близко к тому, что было в 2017 году. Похоже, пошло ему на пользу и возвращение на грунт, где он не выступал два года подряд. Во всяком случае, на «Ролан Гаррос» швейцарец сыграл весьма достойно.

Джокович в начале этого сезона выиграл рекордный седьмой титул на Australian Open, после чего на некоторое время ушёл в тень. Вернуть форму Новаку удалось только к маю, через 3,5 месяца после триумфа в Мельбурне. Он завоевал титул на «Мастерсе» в Мадриде, дошёл до финала на аналогичном турнире в Риме и до полуфинала на «Ролан Гаррос».

Каждой легенде по рекорду

На Уимблдоне действующим чемпионом был Новак – именно с победы на этом турнире год назад и началось его возвращение на вершину, и важнейший матч он выиграл в полуфинале у Рафаэля Надаля. В этот раз Надаля на полуфинальной стадии остановил рекордсмен Уимблдона по количеству титулов – Федерер является восьмикратным чемпионом турнира. Кстати, есть определённая справедливость в том, что каждому из трёх живых легенд тенниса принадлежит рекорд на одном из «Шлемов». Наиболее впечатляюще выглядит рекорд Надаля (12 побед на «Ролан Гаррос»), но 8 Уимблдонов и 7 Australian Open – тоже весьма значимые цифры. US Open же является «нейтральной территорией», где рекорд в 7 титулов был установлен задолго до Открытой эры и принадлежит трём теннисистам, включая скандально известного Билла Тильдена, которого после завершения карьеры дважды арестовывали за педофилию.

Все в сад. Надаль и Федерер убрали соперников с пути и наконец сыграют в теннис 40-й матч между Федерером и Надалем одновременно станет их первой встречей на траве после эпического финала Уимблдона в 2008 году.

Нельзя забывать и про борьбу внутри «Большой тройки» за рекорд по общему количеству титулов на «Шлемах». Сейчас у Федерера их 20, но Надаль буквально наступает на пятки, завоевав 18 трофеев. Джокович тоже не так далеко – 15 трофеев. С учётом того, что Новак почти на 6 лет младше Роджера, швейцарцу нужно создать себе больший запас. Кстати, о возрасте – швейцарец, которому меньше чем через месяц исполнится 38 лет, шёл на очередной рекорд. В случае победы он становился самым возрастным чемпионом мэйджора в Открытой эре, опережая Кена Роузволла. Австралиец в последний раз выиграл домашний турнир «Большого шлема» в 1972-м, когда ему было 37 лет, 2 месяца и 1 день.

Федерер играл лучше. Но победил Джокович

Джокович считался фаворитом финала, но игра получилась абсолютно равной. Точнее, небольшое преимущество было у Федерера, однако в первой и третьей партиях серб лучше сыграл ключевые очки. В обоих случаях теннисисты добирались до тай-брейка, причём Роджер не позволял сопернику заработать ни единого брейк-пойнта, и оба раза в «теннисной лотерее» Новак оказывался сильнее. Зато Федерер ударно провёл второй и четвёртый сеты, сделав в них суммарно пять брейков. В целом картина игры была ожидаемой – Роджер больше атаковал, выходил к сетке, когда была такая возможность, а Новак старался затянуть его в затяжные перестрелки и вымотать физически.

Когда тебе уже всё равно, кто выиграет битву титанов на Уимблдоне Отстрелявшись на Уимблдоне, многие игроки переместились на пляж. Лучшие теннисные красотки загорают в купальниках.

Но именно физическая подготовка Федерера оказалась в полном порядке. Даже в прежние годы он не всегда выдерживал пятые сеты против Надаля или того же Джоковича, но на этот раз силы Роджера не покинули. Драмы, однако, оказалось более чем достаточно и без этого. Швейцарец отыграл брейк в середине партии, затем ещё раз взял подачу соперника и заработал двойной матчбол, выполнив два эйса подряд, но не смог довести дело до конца. Новак взял четыре очка кряду на приёме и, отыграв ещё два скрытых матчбола при 11:11, добрался до решающего тай-брейка. Кстати, в одиночном разряде Уимблдона этот тай-брейк состоялся впервые – ввели такое правило только перед стартом нынешнего сезона, и до финала ни один матч ни в мужской, ни в женской сетке до счёта 12:12 в решающей партии не доходил. А на тай-брейке Джокович в третий раз за этот воскресный вечер оказался сильнее, выиграв свой пятый Уимблдон и 16-й турнир «Большого шлема».

Самый длинный финал и чувство дежавю

На US Open ему тоже предстоит защищать титул, и там у Федерера шансов на успех намного меньше – в Нью-Йорке швейцарец не побеждал с 2008 года. Кроме того, именно там Новак два раза подряд выигрывал у Роджера с двойного матчбола – было это на полуфинальной стадии в 2010 и 2011 годах. Так что произошедшее сейчас вызывает определённое чувство дежавю, только на этот раз ставки были выше – с титулом на кону. Как полушутя сказал сам Федерер в интервью на корте, он постарается забыть этот финал – а также отметил, что хотя бы может стоять после этой битвы.

Вспоминать такое ему наверняка будет больно, хотя сам матч получился великолепным. Кстати, теннисисты ещё и установили рекорд по продолжительности финального матча Уимблдона – 5 часов и 2 минуты, превзойдя другой финал с участием Роджера – против Рафаэля Надаля в 2008-м. Та битва длилась 4 часа 48 минут, и тогда швейцарец тоже покинул корт проигравшим. Ощущение дежавю от этого только усиливается. Остаётся надеяться, что все трое ещё задержатся в туре, и мы увидим новые великолепные матчи в исполнении этих игроков. Что ни говори, а все остальные теннисисты по-прежнему уступают «Большой тройке» в уровне игры, даже несмотря на возраст живых легенд.

