Гаспарян не сумела завершить стартовый матч на турнире в Юрмале

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не сумела завершить стартовый матч на грунтовом турнире категории International в Юрмале. Пятая сеяная Гаспарян проиграла румынке Ирине Бара первый сет со счётом 4:6 и взяла вторую партию – 6:4. В третьем сете россиянка проиграла 4 гейма подряд, после чего отказалась от продолжения встречи. Уступая 0:3, Гаспарян взяла медицинский тайм-аут, на котором обсуждала с врачом боль в коленном суставе при движении.
Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут. Гаспарян трижды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. Бара не подала ни одного эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейков.
За выход в четвертьфинал турнира в Юрмале Бара сыграет с победительницей матча между россиянкой Валентиной Ивахненко, начавшей соревнования с квалификации, и румынкой Сораной Кырстей.
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