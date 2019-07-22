Рублёв во второй раз за месяц обыграл Гарина. Теперь в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг грунтового турнира серии АТР 500 в Гамбурге. В стартовом матче Рублёв нанёс поражение восьмой ракетке соревнований, чилийцу Кристьяну Гарину, со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 39 минут. Рублёв трижды подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. Гарин подал 2 эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 4 брейка.

Счёт в личном противостоянии Гарина и Рублёва в официальных матчах стал 2-0 в пользу россиянина. Впервые Рублёв обыграл Гарина 2 июля в первом круге Уимблдона-2019.

За выход в четвертьфинал турнира серии АТР 500 в Гамбурге Рублёв сыграет с победителем встречи между норвежцем Каспером Руудом и голландцем Робином Хасе.