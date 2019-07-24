128-я ракетка мира из России разгромно проиграла на старте турнира в Юрмале
Россиянка Варвара Флинк не смогла преодолеть первый круг турнира в Юрмале (Латвия). 22-летняя спортсменка в двух сетах проиграла хозяйке кортов Анастасии Севастовой, посеянной под первым номером, со счётом 2:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 57 минут.
Флинк не выполнила ни одного эйса, не ошибалась на подаче и не делала брейков. В активе Севастовой 2 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Ранее теннисистки не встречались.
За выход в четвертьфинал Севастова поборется со словенкой Далилой Якупович.
Грунтовый турнир с призовым фондом € 250 тыс. завершится 28 июля.
Женщины. Юрмала. Первый круг
Елена Остапенко (Латвия, 8) — Бернарда Пера (США) — 2:6, 1:6.
23 июля 2019 года, вторник. 20:45 МСК
Юрмала. 1-й круг
Матч окончен
11
Анастасия Севастова
А. Севастова
2 : 0
128
Варвара Флинк
В. Флинк
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