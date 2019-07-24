128-я ракетка мира из России разгромно проиграла на старте турнира в Юрмале

Россиянка Варвара Флинк не смогла преодолеть первый круг турнира в Юрмале (Латвия). 22-летняя спортсменка в двух сетах проиграла хозяйке кортов Анастасии Севастовой, посеянной под первым номером, со счётом 2:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 57 минут.

Флинк не выполнила ни одного эйса, не ошибалась на подаче и не делала брейков. В активе Севастовой 2 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Ранее теннисистки не встречались.

За выход в четвертьфинал Севастова поборется со словенкой Далилой Якупович.

Грунтовый турнир с призовым фондом € 250 тыс. завершится 28 июля.

Женщины. Юрмала. Первый круг

Елена Остапенко (Латвия, 8) — Бернарда Пера (США) — 2:6, 1:6.