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128-я ракетка мира из России разгромно проиграла на старте турнира в Юрмале

128-я ракетка мира из России разгромно проиграла на старте турнира в Юрмале
Теннис / WTA 0

Россиянка Варвара Флинк не смогла преодолеть первый круг турнира в Юрмале (Латвия). 22-летняя спортсменка в двух сетах проиграла хозяйке кортов Анастасии Севастовой, посеянной под первым номером, со счётом 2:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 57 минут.

Флинк не выполнила ни одного эйса, не ошибалась на подаче и не делала брейков. В активе Севастовой 2 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Ранее теннисистки не встречались.

За выход в четвертьфинал Севастова поборется со словенкой Далилой Якупович.

Грунтовый турнир с призовым фондом € 250 тыс. завершится 28 июля.

Женщины. Юрмала. Первый круг
Елена Остапенко (Латвия, 8) — Бернарда Пера (США) — 2:6, 1:6.

23 июля 2019 года, вторник. 20:45 МСК
Юрмала. 1-й круг
Матч окончен
Анастасия Севастова
11
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
2 : 0
Варвара Флинк
128
Россия
Варвара Флинк
В. Флинк
1 2 3
           
6 6  
2 1  
           
23 июля 2019 года, вторник. 22:00 МСК
Юрмала. 1-й круг
Матч окончен
Елена Остапенко
83
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
0 : 2
Бернарда Пера
74
США
Бернарда Пера
Б. Пера
1 2 3
           
2 1  
6 6  
           
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